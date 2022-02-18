Строительный кран обрушился на выпавшего из него рабочего в Ростове

Posted 18 февраля 2022, 11:36
Published 18 февраля 2022, 11:36
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Из строительной люльки выпал 32-летний сотрудник, после чего на него обрушилась конструкция. Он получил серьезные ранения, в том числе черепно-мозговую травму и травму позвоночника.
«Мужчину в состоянии комы доставили в больницу, за его жизнь борются медики. Причиной инцидент могло стать несоблюдение техники безопасности», — говорится в публикации.
По некоторым данным, происшествие случилось в жилкомплексе «Державинский». Сейчас устанавливаются все обстоятельства.