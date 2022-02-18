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Posted 18 февраля 2022, 11:36

Published 18 февраля 2022, 11:36

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Строительный кран обрушился на выпавшего из него рабочего в Ростове

Строительный кран обрушился на выпавшего из него рабочего в Ростове

18 февраля 2022, 11:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону в четверг, 17 февраля, на стройплощадке из крана выпал рабочий, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

Из строительной люльки выпал 32-летний сотрудник, после чего на него обрушилась конструкция. Он получил серьезные ранения, в том числе черепно-мозговую травму и травму позвоночника.

«Мужчину в состоянии комы доставили в больницу, за его жизнь борются медики. Причиной инцидент могло стать несоблюдение техники безопасности», — говорится в публикации.

По некоторым данным, происшествие случилось в жилкомплексе «Державинский». Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в Ростове парень выпал из окна ЖК «Белый ангел» и разбился насмерть.

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