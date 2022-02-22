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Posted 22 февраля 2022, 10:41

Published 22 февраля 2022, 10:41

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

Фейки о беженцах с Донбасса будут контролировать власти Ростовской области

22 февраля 2022, 10:41
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Власти Ростовской области планируют контролировать распространяемую в сети дезинформацию об эвакуируемых с ЛНР и ДНР, говорится в поручениях главы региона.

В основном в документах содержатся указания по созданию условий для прибывающих с Донбасса в Ростовской области. Однако есть поручения, которые касаются СМИ.

Так, в одном из поручений сказано, что необходимо обеспечить оперативное реагирование на «на фейковые и негативные публикации в СМИ по вопросам приема и размещения» беженцев.

Ранее политолог Григорий Миронов проанализировав сообщения, которые касались беженцев с Донбасса, пришел к выводу, что их в основном пишут боты.

Также он отметил, что к распространению негативных сообщений причастны спецслужбы Украины, которые пытаются посеять рознь между беженцами и жителями Ростовской области. Миронов призвал не вестись на данные провокации.

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