Фейки о беженцах с Донбасса будут контролировать власти Ростовской области

Posted 22 февраля 2022, 10:41
Published 22 февраля 2022, 10:41
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
В основном в документах содержатся указания по созданию условий для прибывающих с Донбасса в Ростовской области. Однако есть поручения, которые касаются СМИ.
Так, в одном из поручений сказано, что необходимо обеспечить оперативное реагирование на «на фейковые и негативные публикации в СМИ по вопросам приема и размещения» беженцев.
Ранее политолог Григорий Миронов проанализировав сообщения, которые касались беженцев с Донбасса, пришел к выводу, что их в основном пишут боты.
Также он отметил, что к распространению негативных сообщений причастны спецслужбы Украины, которые пытаются посеять рознь между беженцами и жителями Ростовской области. Миронов призвал не вестись на данные провокации.