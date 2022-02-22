У мобилизованных в Луганске солдат не хватает обеспечения

Наш источник в Луганске сообщает, что мобилизованных мужчин без опыта военной службы отправляют на учебные курсы, после которого их могут направить, в основном, на тыловые территории для выполнения необходимых армии задач. Вместе с тем есть отдельные случаи, когда новобранцы оказывались сразу на одном из блокпостов на второй линии обороны. Также не всегда хорошо выстроена логистика. Группа солдат, отправленная в Славяносербский район, сутки находилась там без еды и элементарного обеспечения.