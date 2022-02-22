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У мобилизованных в Луганске солдат не хватает обеспечения

22 февраля 20:03
Фото: pixabay.com
Группа солдат, отправленная в Славяносербский район, сутки находилась там без еды и элементарного обеспечения, сообщает собственный корреспондент RostovGazeta в ЛНР.

В Луганской Народной Республике идет полная мобилизация мужского населения. В первую очередь в военкоматы были призваны военнослужащие запаса и лица, имеющие боевой опыт 2014–2015 годов. После этого повестки были разосланы по предприятиям и госучреждениям. Мобилизуют работников заводов, торговли, образования, театров и других учреждений культуры.

Наш источник в Луганске сообщает, что мобилизованных мужчин без опыта военной службы отправляют на учебные курсы, после которого их могут направить, в основном, на тыловые территории для выполнения необходимых армии задач. Вместе с тем есть отдельные случаи, когда новобранцы оказывались сразу на одном из блокпостов на второй линии обороны. Также не всегда хорошо выстроена логистика. Группа солдат, отправленная в Славяносербский район, сутки находилась там без еды и элементарного обеспечения.

По срокам мобилизации определённой информации нет. «как закончится обострение», «на 10-20 дней». «Пока дней на 5» — такие ответы своих мужей публикуют жёны добровольцев в соцсетях. Источник в силовых структурах сообщил, что мобилизованных без боевого опыта военнослужащих не планируется отправлять на передовую. «Воевать есть кому» — подчеркнул он.

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