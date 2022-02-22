В Новочеркасске экс-начальник ГИБДД проведет в тюрьме 4 года за взятку и кражу премий

Позднее мужчина сообщил трем сослуживцам, которые работали в его отделе, что премии, полученные ими, начислили по ошибке. Он попросил передать ему более 130 тысяч рублей, чтобы вернуть деньги в бухгалтерию, но на деле присвоил их и потратил на свои нужды.