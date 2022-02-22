В Новочеркасске экс-начальник ГИБДД проведет в тюрьме 4 года за взятку и кражу премий

Новочеркасским городским судом вынесен приговор в отношении бывшего начальника новочеркасского отделения Госавтоинспекции, который обвинялся в мошенничестве и взяточничестве.
Суд установил, что в 2019 году обвиняемый получил в качестве вознаграждения за помощь на службе 70 тысяч рублей, которые ему вручил подчиненный.
Позднее мужчина сообщил трем сослуживцам, которые работали в его отделе, что премии, полученные ими, начислили по ошибке. Он попросил передать ему более 130 тысяч рублей, чтобы вернуть деньги в бухгалтерию, но на деле присвоил их и потратил на свои нужды.
Теперь бывший сотрудник ГИБДД потерял звание майора и проведет в колонии больше четырех лет. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее бывшего руководителя водоканала Волгодонска осудили на восемь лет за взятку в размере 2,9 миллиона рублей.