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В Новочеркасске экс-начальник ГИБДД проведет в тюрьме 4 года за взятку и кражу премий

22 февраля 15:52
Фото: Pexels.com
В Новочеркасске признали виновным и объявили приговор бывшему главе отделения ГИБДД Евгению Ганзенко, который получил взятку и присвоил премии своих подчиненных, подробностями заседания поделились в объединенной пресс-службе судов и прокуратуре.

Новочеркасским городским судом вынесен приговор в отношении бывшего начальника новочеркасского отделения Госавтоинспекции, который обвинялся в мошенничестве и взяточничестве.

Суд установил, что в 2019 году обвиняемый получил в качестве вознаграждения за помощь на службе 70 тысяч рублей, которые ему вручил подчиненный.

Позднее мужчина сообщил трем сослуживцам, которые работали в его отделе, что премии, полученные ими, начислили по ошибке. Он попросил передать ему более 130 тысяч рублей, чтобы вернуть деньги в бухгалтерию, но на деле присвоил их и потратил на свои нужды.

Теперь бывший сотрудник ГИБДД потерял звание майора и проведет в колонии больше четырех лет. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее бывшего руководителя водоканала Волгодонска осудили на восемь лет за взятку в размере 2,9 миллиона рублей.

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