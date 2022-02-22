rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Военная техника маневрирует вдоль границы Ростовской области в разных направлениях

21 февраля 22:28
Фото: pixabay.com
Колонны военной техники маневрируют вдоль границы Ростовской области, сообщают источники в ЛНР, в также пишут телеграм-каналы в Луганске.

После объявления о признании республик Донбасса на линии фронта установилась относительная тишина. Подразделения ВСУ ждут дальнейших указаний от командования.

Тем временем поступают сообщения о передвижениях колон военной техники. Луганские телеграм-каналы публикуют видео очевидцев, на которых, предположительно, войска маневрируют вдоль границы Донбасса. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской республик.

Материалы по теме
Власти ДНР назвали критической ситуацию у границы с Ростовской областьюЭксперты назвали последствия признания Россией ДНР и ЛНР
#Новости#ЛНР#Спецоперация#ДНР#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00