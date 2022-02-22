Военная техника маневрирует вдоль границы Ростовской области в разных направлениях

После объявления о признании республик Донбасса на линии фронта установилась относительная тишина. Подразделения ВСУ ждут дальнейших указаний от командования.
Тем временем поступают сообщения о передвижениях колон военной техники. Луганские телеграм-каналы публикуют видео очевидцев, на которых, предположительно, войска маневрируют вдоль границы Донбасса. Официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской республик.