С территории Донбасса эвакуировали более 31 тысячи детей

Анна Кузнецова рассказала, что в настоящий момент на территорию России перевезли более 31 тысячи несовершеннолетних жителей Донбасса, более тысячи детей при этом имеют статус сироты.
Вице-спикер Госдумы сообщила, что сейчас для приема этих детей подготовили необходимые условия в пунктах временного размещения. Отдельная материальная помощь коснется сирот, вне зависимости от того, какое гражданство имеют эти дети, власти позаботятся о создании специальных счетов, на которые поступит материальная помощь.
Напомним, для детей Донбасса стараются обеспечить лучшие условия адаптации в другой стране. Так над поддержанием их психологического состояния работают волонтеры, образовательные учреждения готовы адаптироваться под их нужды, а детская областная клиническая больница заявила о готовности принять всех несовершеннолетних, нуждающихся в лечении.