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С территории Донбасса эвакуировали более 31 тысячи детей

23 февраля 07:46
Фото: Telegram: ДНР онлайн
В Россию прибыли свыше 31 тысячи несовершеннолетних беженцев с Донбасса, больше тысячи из них являются сиротами, об этом сообщил портал ТАСС со ссылкой на слова вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой.

Анна Кузнецова рассказала, что в настоящий момент на территорию России перевезли более 31 тысячи несовершеннолетних жителей Донбасса, более тысячи детей при этом имеют статус сироты.

Вице-спикер Госдумы сообщила, что сейчас для приема этих детей подготовили необходимые условия в пунктах временного размещения. Отдельная материальная помощь коснется сирот, вне зависимости от того, какое гражданство имеют эти дети, власти позаботятся о создании специальных счетов, на которые поступит материальная помощь.

Напомним, для детей Донбасса стараются обеспечить лучшие условия адаптации в другой стране. Так над поддержанием их психологического состояния работают волонтеры, образовательные учреждения готовы адаптироваться под их нужды, а детская областная клиническая больница заявила о готовности принять всех несовершеннолетних, нуждающихся в лечении.

Ранее власти Ростовской области сообщили, что гарантированную выплату получили 2770 граждан ЛДНР.

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