С территории Донбасса эвакуировали более 31 тысячи детей

Напомним, для детей Донбасса стараются обеспечить лучшие условия адаптации в другой стране. Так над поддержанием их психологического состояния работают волонтеры, образовательные учреждения готовы адаптироваться под их нужды, а детская областная клиническая больница заявила о готовности принять всех несовершеннолетних, нуждающихся в лечении.