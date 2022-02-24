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Песков назвал сроки и цели спецоперации в Донбассе на границе с Ростовской областью

24 февраля 11:49
Фото: Министерство обороны России
Сроки спецоперации в Донбассе на границе Ростовской области, а также ее цели, назвал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что у него нет информации о том, когда операция, направленная на защиту населения ЛДНР, завершится. По его словам, сроки определяет Верховный Главнокомандующий.

Однако он отметил, что сроки кампании будут определяться исходя из ее «результативности и сообразности».

Песков также сообщил, что целью спецоперации является «демилитаризация и денацификация Украины». В понятие демилитаризации входит нейтрализация военного потенциала, который, по словам пресс-секретаря президента России, был недавно увеличен за счет иностранной поддержки. При этом он не стал отвечать на вопрос, входит ли смена режима в понятие демилитаризации.

Напомним, военные ЛНР и ДНР при поддержке российской армии перешли в контрнаступление. Несмотря на то, что войска столкнулось с хорошо оборудованной обороной ВСУ, тем не менее удалось совершить прорыв первой линии обороны украинских войск.

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