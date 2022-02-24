Песков назвал сроки и цели спецоперации в Донбассе на границе с Ростовской областью

Песков также сообщил, что целью спецоперации является «демилитаризация и денацификация Украины». В понятие демилитаризации входит нейтрализация военного потенциала, который, по словам пресс-секретаря президента России, был недавно увеличен за счет иностранной поддержки. При этом он не стал отвечать на вопрос, входит ли смена режима в понятие демилитаризации.