Прямые поезда из Луганска отправились в Ростов впервые за восемь лет

Напомним, войскам ЛНР удалось отвоевать населенный пункт Счастье и станицу Луганская. Также сообщается о том, что Народной милиции ЛНР удалось уничтожить два БПЛА Украины над поселком Счастье. В это время большая часть военнослужащих Украины отказываются выполнять приказы командиров и отступают.