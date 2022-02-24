Прямые поезда из Луганска отправились в Ростов впервые за восемь лет

Posted 24 февраля 2022, 09:24
Published 24 февраля 2022, 09:24
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Стоит отметить, что прямое железнодорожное сообщение было прекращено с Луганском восемь лет назад. В четверг, 24 февраля, оно было возобновлено.
В сторону Ростова отправились два состава. Оттуда поезда будут следовать в Волгодонск, Курск и другие города России.
Ж/д составы вывозят из столицы ЛНР беженцев. По данным властей республики, железнодорожное сообщение будет налажено в 12 российских городов.
Напомним, войскам ЛНР удалось отвоевать населенный пункт Счастье и станицу Луганская. Также сообщается о том, что Народной милиции ЛНР удалось уничтожить два БПЛА Украины над поселком Счастье. В это время большая часть военнослужащих Украины отказываются выполнять приказы командиров и отступают.