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Posted 24 февраля 2022, 09:24

Published 24 февраля 2022, 09:24

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Прямые поезда из Луганска отправились в Ростов впервые за восемь лет

Прямые поезда из Луганска отправились в Ростов впервые за восемь лет

24 февраля 2022, 09:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Как выжить в кризис
В Ростов-на-Дону из столицы ЛНР отправились прямые поезда, сообщает 161.ру со ссылкой на очевидца.

Стоит отметить, что прямое железнодорожное сообщение было прекращено с Луганском восемь лет назад. В четверг, 24 февраля, оно было возобновлено.

В сторону Ростова отправились два состава. Оттуда поезда будут следовать в Волгодонск, Курск и другие города России.

Ж/д составы вывозят из столицы ЛНР беженцев. По данным властей республики, железнодорожное сообщение будет налажено в 12 российских городов.

Напомним, войскам ЛНР удалось отвоевать населенный пункт Счастье и станицу Луганская. Также сообщается о том, что Народной милиции ЛНР удалось уничтожить два БПЛА Украины над поселком Счастье. В это время большая часть военнослужащих Украины отказываются выполнять приказы командиров и отступают.

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#Политика#Как выжить в кризис#Новости#Беженцы с Донбасса#Эвакуация мирных жителей Донбасса#Донбасс#ДНР#ЛНР#Беженцы
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