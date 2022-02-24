Среди беженцев из Донбасса выявили 100 случаев заражения коронавирусом

Posted 24 февраля 2022, 10:38
Published 24 февраля 2022, 10:38
Modified 1 октября, 15:23
Updated 1 октября, 15:23
Как сообщил Тюрин, по состоянию на утро 24 февраля, в пунктах временного размещения было проведено 8415 тестов на коронавирус. Среди граждан Донбасса было выявлено 100 заразившихся.
От общего количества беженцев, по словам Тюрина, это соответствует 1%. Он добавил, что 183 беженца были вакцинированы.
Напомним, на 23 февраля нынешнего года в Ростовской области беженцам из ЛДНР было сделано более 8 тысяч тестов на коронавирус. Процент положительных тестов составил 0,5%.