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Posted 24 февраля 2022, 10:38

Published 24 февраля 2022, 10:38

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Среди беженцев из Донбасса выявили 100 случаев заражения коронавирусом

Среди беженцев из Донбасса выявили 100 случаев заражения коронавирусом

24 февраля 2022, 10:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Число эвакуированных с ЛНДР беженцев с положительными тестами на коронавирус увеличилось до 100, сообщил замминистра региональной политики и массовой коммуникации Сергей Тюрин.

Как сообщил Тюрин, по состоянию на утро 24 февраля, в пунктах временного размещения было проведено 8415 тестов на коронавирус. Среди граждан Донбасса было выявлено 100 заразившихся.

От общего количества беженцев, по словам Тюрина, это соответствует 1%. Он добавил, что 183 беженца были вакцинированы.

Напомним, на 23 февраля нынешнего года в Ростовской области беженцам из ЛДНР было сделано более 8 тысяч тестов на коронавирус. Процент положительных тестов составил 0,5%.

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