В Сети появились кадры из опустевшего аэропорта Платов в Ростове-на-Дону

Напомним, 12 аэропортов в регионах РФ, близких к российско-украинским границам, закрыли для прилёта и вылета воздушных судов гражданской авиации. Эта мера была принята в связи с началом военной операции РФ в Украине и будет действовать как минимум до 2 марта.