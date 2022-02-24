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В Сети появились кадры из опустевшего аэропорта Платов в Ростове-на-Дону

24 февраля 12:45
Фото: Международный аэропорт "Платов" / facebook.com
После введения запрета на перелёты судов гражданской авиации на юге России аэропорт в Ростове-на-Дону, рассказали в пресс-службе авиахаба.

В здании Платова днём в четверг, 24 февраля 2022 года, ни осталось ни одного человека. Кадры опустевшего аэропорта распространила пресс-служба учреждения.

Напомним, 12 аэропортов в регионах РФ, близких к российско-украинским границам, закрыли для прилёта и вылета воздушных судов гражданской авиации. Эта мера была принята в связи с началом военной операции РФ в Украине и будет действовать как минимум до 2 марта.

Фото: «Первый Ростовский» телеканал

К 15.00 мск, сообщает ФСБ РФ, все подразделения на границе, где были украинские пограничники, были оставлены. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова начать переговоры с Киевом о нейтральном статусе Украины и её готовности отказаться размещать вооружения.

Онлайн-саммит НАТО, посвящённый ситуации в Украине, назначен на пятницу, 25 февраля 2022 года. Кроме того, экстренное совещание Большой семёрки также состоится в ближайшее время.

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