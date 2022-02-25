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В Кремле согласны на переговоры о нейтральном статусе Украины в Минске

25 февраля 13:40
Фото: Министерство обороны России
Москва готова отправить на переговоры с Киевом в Минск свою делегацию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил свою готовность на переговоры с Россией о нейтральном статусе Украины. Он подчеркнул, что целью спецоперации России была помощь жителям Донбасса. Осуществляться она должна «в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины».

«А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», - сообщил пресс-секретарь российского лидера.

В таком контексте, добавил он, глава России Владимир Путин готов направить в столицу Белоруссии делегацию для переговоров.

Напомним, в ночь на 25 февраля в ДНР в ходе обстрелов ВСУ погибли два человека, еще 12 получили ранения. В общей сложности на территории республики разорвалось 1715 единиц боеприпасов, зафиксировано 139 обстрелов.

Напомним также, что после первых суток боевых действий войска России взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС и остров Змеиный.

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