В Кремле согласны на переговоры о нейтральном статусе Украины в Минске

Песков отметил, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил свою готовность на переговоры с Россией о нейтральном статусе Украины. Он подчеркнул, что целью спецоперации России была помощь жителям Донбасса. Осуществляться она должна «в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины».
«А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», - сообщил пресс-секретарь российского лидера.
В таком контексте, добавил он, глава России Владимир Путин готов направить в столицу Белоруссии делегацию для переговоров.
Напомним, в ночь на 25 февраля в ДНР в ходе обстрелов ВСУ погибли два человека, еще 12 получили ранения. В общей сложности на территории республики разорвалось 1715 единиц боеприпасов, зафиксировано 139 обстрелов.
Напомним также, что после первых суток боевых действий войска России взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС и остров Змеиный.