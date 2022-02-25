В Кремле согласны на переговоры о нейтральном статусе Украины в Минске

Песков отметил, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил свою готовность на переговоры с Россией о нейтральном статусе Украины. Он подчеркнул, что целью спецоперации России была помощь жителям Донбасса. Осуществляться она должна «в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины».