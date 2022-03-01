rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта 2022, 13:44

Published 1 марта 2022, 13:44

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

Фейком оказалась информация о перепрофилировании СИЗО в Таганроге для пленных из ВСУ

Фейком оказалась информация о перепрофилировании СИЗО в Таганроге для пленных из ВСУ

1 марта 2022, 13:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
В Ростовской области не соответствует действительности информация, что некоторые СИЗО перепрофилируют под лагеря для пленных украинских военных, говорится в публике «Война с фейками. Ростов».

В соцсетях распространяли информацию, что СИЗО в Таганроге, а также колонию в Зверево переделают в лагерь для военнопленных. Говорилось, что содержавшихся под стражей якобы переводят в другие учреждения.

В региональном УФСИН эту информацию не подтвердили. По данным ведомства, она не соответствует действительности.

«Учреждения функционируют в штатном режиме», — говорится в публикации.

Напомним, что Ростов-на-Дону накрыла волна ложных тревог и фейков о террористах с февраля.

Материалы по теме
Число фейков о военных действиях в Ростовской области выросло в четыре разаВ Ростовской области запустились каналы по опровержению фейков с 24 февраля 2022 годаИнформация о стрельбе в Таганроге оказалась фейком
#Общество#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика