Фейком оказалась информация о перепрофилировании СИЗО в Таганроге для пленных из ВСУ

Posted 1 марта 2022, 13:44
Published 1 марта 2022, 13:44
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
В соцсетях распространяли информацию, что СИЗО в Таганроге, а также колонию в Зверево переделают в лагерь для военнопленных. Говорилось, что содержавшихся под стражей якобы переводят в другие учреждения.
В региональном УФСИН эту информацию не подтвердили. По данным ведомства, она не соответствует действительности.
«Учреждения функционируют в штатном режиме», — говорится в публикации.