Минобороны России выпустило предупреждения для киевлян об атаках по средствам связи

Представитель Минобороны рассказал, что ведомство планирует атаку по технологическим объектам Службы безопасности Украины на территории Киева. Для этого жителей домов, которые построены у узлов ретрансляции, попросили покинуть здания на время ликвидации технологических объектов во избежание опасности для жизни киевлян.