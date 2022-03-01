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Posted 1 марта 2022, 15:56

Published 1 марта 2022, 15:56

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

Минобороны России выпустило предупреждения для киевлян об атаках по средствам связи

Минобороны России выпустило предупреждения для киевлян об атаках по средствам связи

1 марта 2022, 15:56
Фото: 1MI.
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Жителей Киева предупредили, что в ближайшие дни Вооруженные силы России нанесут удар по ретрансляционным узлам, об этом сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны рассказал, что ведомство планирует атаку по технологическим объектам Службы безопасности Украины на территории Киева. Для этого жителей домов, которые построены у узлов ретрансляции, попросили покинуть здания на время ликвидации технологических объектов во избежание опасности для жизни киевлян.

Несмотря на то, что удар будет производиться высокоточным оружием, населению рекомендовали покинуть зону поражения.

Генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что с 24 февраля госучреждения, вокзалы разных типов транспорта и муниципальные учреждения получают звонки о физической расправе или угрозы подрыва. Вся эта деятельность производится силами 72-го главного центра информационно-психологических операций ВСУ с использованием средств связи Киева, поэтому было принято решение об устранении узлов ретрансляции.

Ранее Минобороны уже сообщали, что жители Киева могут свободно покинуть город, поскольку целями спецоперации являются объекты военной инфраструктуры.

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