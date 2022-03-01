Росавиация продлила запрет на полёты из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону до 8 марта

Напомним, ограничение воздушного пространства действует с начала спецоперации на Украине 24 февраля. Сообщается, что за эти дни объединенным силам ЛДНР и России удалось ликвидировать больше тысячи военных объектов, а также взять в плен около двухсот военнослужащих ВСУ, отказавшихся от участия в боях.