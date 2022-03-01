Росавиация продлила запрет на полёты из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону до 8 марта

Posted 1 марта 2022, 12:17
Published 1 марта 2022, 12:17
Modified 11 сентября 2022, 09:35
Updated 11 сентября 2022, 09:35
Согласно сообщению Росавиации запрет на полеты продолжит действовать над юго-западной частью России еще в течение недели. В настоящий момент сроком действия ограничений определили 3.45 мск 8 марта.
Так, сообщается, что по-прежнему останутся закрыты для пассажиров ростовский аэропорт Платов, а также аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара и еще пяти аэропортов. Остальные аэровокзалы продолжают работу по обычному расписанию.
Альтернативные аэропорты, через которые жители юга России могут осуществлять авиаперелеты — это аэровокзалы в Сочи, Волгограде, Минводах, Ставрополе и Москве.
Напомним, ограничение воздушного пространства действует с начала спецоперации на Украине 24 февраля. Сообщается, что за эти дни объединенным силам ЛДНР и России удалось ликвидировать больше тысячи военных объектов, а также взять в плен около двухсот военнослужащих ВСУ, отказавшихся от участия в боях.