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Posted 1 марта 2022, 12:17

Published 1 марта 2022, 12:17

Modified 11 сентября 2022, 09:35

Updated 11 сентября 2022, 09:35

Росавиация продлила запрет на полёты из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону до 8 марта

Росавиация продлила запрет на полёты из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону до 8 марта

1 марта 2022, 12:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Росавиация сообщает, что до 8 марта продолжит действовать запрет полетов на юго-западе России, который прекратил рейсы в 11 аэропортах, сообщением об этом поделились ТАСС.

Согласно сообщению Росавиации запрет на полеты продолжит действовать над юго-западной частью России еще в течение недели. В настоящий момент сроком действия ограничений определили 3.45 мск 8 марта.

Так, сообщается, что по-прежнему останутся закрыты для пассажиров ростовский аэропорт Платов, а также аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара и еще пяти аэропортов. Остальные аэровокзалы продолжают работу по обычному расписанию.

Альтернативные аэропорты, через которые жители юга России могут осуществлять авиаперелеты — это аэровокзалы в Сочи, Волгограде, Минводах, Ставрополе и Москве.

Напомним, ограничение воздушного пространства действует с начала спецоперации на Украине 24 февраля. Сообщается, что за эти дни объединенным силам ЛДНР и России удалось ликвидировать больше тысячи военных объектов, а также взять в плен около двухсот военнослужащих ВСУ, отказавшихся от участия в боях.

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