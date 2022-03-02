В двух ростовских ТЦ провели эвакуацию из-за сообщений о минировании днем 1 марта

Posted 1 марта 2022, 22:13
Published 1 марта 2022, 22:13
Modified 18 сентября 2022, 14:51
Updated 18 сентября 2022, 14:51
По информация автора, поступил звонок, что в здании якобы заложена бомба. Из-за этого прибыли представители экстренных служб.
Всех покупателей и сотрудников вывели из торгового центра. Очевидцы рассказали, что эвакуацию также провели в ТЦ «Западный».
В соцсетях местные жители предположили, что звонки могут идти из Украины. Другие считают, что эвакуацию проводят в рамках учений.