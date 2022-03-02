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Posted 1 марта 2022, 22:13

Published 1 марта 2022, 22:13

Modified 18 сентября 2022, 14:51

Updated 18 сентября 2022, 14:51

В двух ростовских ТЦ провели эвакуацию из-за сообщений о минировании днем 1 марта

В двух ростовских ТЦ провели эвакуацию из-за сообщений о минировании днем 1 марта

1 марта 2022, 22:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону 1 марта провели эвакуацию в торговом центре «Сокол», сообщили местные жители в «ВКонтакте».

По информация автора, поступил звонок, что в здании якобы заложена бомба. Из-за этого прибыли представители экстренных служб.

Всех покупателей и сотрудников вывели из торгового центра. Очевидцы рассказали, что эвакуацию также провели в ТЦ «Западный».

В соцсетях местные жители предположили, что звонки могут идти из Украины. Другие считают, что эвакуацию проводят в рамках учений.

Ранее в Ростове-на-Дону «заминировали» все районные суды днем 4 февраля.

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