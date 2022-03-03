Более 2,3 тысячи детей из Донбасса приступили к учебе в школах Ростовской области

Posted 3 марта 2022, 07:36
Published 3 марта 2022, 07:36
Modified 18 сентября 2022, 14:52
Updated 18 сентября 2022, 14:52
Дети беженцев школьного возраста были распределены по 170 учебным заведениям. Как сообщили представители облправительства на заседании комиссии по ЧС, учащиеся получили необходимые принадлежности, учебники и учебные пособия.
За прошедшие сутки границу с Ростовской областью пересекли около 5500 беженцев из республик. Эвакуированных граждан распределяют по пунктам временного размещения. Там их обеспечивают всем необходимым.
Ранее стало известно, что выплаты в размере 10 тысяч рублей в Ростовской области получили почти 15 тысяч беженцев из Донбасса. Всего было подано свыше 17 тысяч заявлений на получение материальной помощи.