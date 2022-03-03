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Posted 3 марта 2022, 07:36

Published 3 марта 2022, 07:36

Modified 18 сентября 2022, 14:52

Updated 18 сентября 2022, 14:52

Более 2,3 тысячи детей из Донбасса приступили к учебе в школах Ростовской области

Более 2,3 тысячи детей из Донбасса приступили к учебе в школах Ростовской области

3 марта 2022, 07:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
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В школах Ростовской области учатся свыше 2,3 тысячи детей, которые были эвакуированы из ЛНР и ДНР, сообщили в облправительстве.

Дети беженцев школьного возраста были распределены по 170 учебным заведениям. Как сообщили представители облправительства на заседании комиссии по ЧС, учащиеся получили необходимые принадлежности, учебники и учебные пособия.

За прошедшие сутки границу с Ростовской областью пересекли около 5500 беженцев из республик. Эвакуированных граждан распределяют по пунктам временного размещения. Там их обеспечивают всем необходимым.

Ранее стало известно, что выплаты в размере 10 тысяч рублей в Ростовской области получили почти 15 тысяч беженцев из Донбасса. Всего было подано свыше 17 тысяч заявлений на получение материальной помощи.

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