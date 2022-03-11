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Posted 11 марта 2022, 10:18

Published 11 марта 2022, 10:18

Modified 18 сентября 2022, 14:54

Updated 18 сентября 2022, 14:54

Водители более часа стоят в пробках на въезде в Ростов-на-Дону

Водители более часа стоят в пробках на въезде в Ростов-на-Дону

11 марта 2022, 10:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На въезде в Ростов-на-Дону образуются сильные пробки из-за ограничения движения, пожаловались водители.

Заторы появляются при въезде со стороны Москвы через Аксайский проспект. Водители заявляют, что приходится ждать больше часа, чтобы попасть в город.

«Здесь для проезда оставили только одну полосу из трех. Автомобили проверяют сотрудники ГИБДД, из-за чего появляются большие пробки», — жалуются водители.

Автомобилисты просят открыть все полосы для движения, чтобы не было таких проблем. Согласно сервису «Яндекс.Карты», заторы на этой дороге есть до сих пор.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области возникла 10-километровая пробка из-за ДТП.

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