Водители более часа стоят в пробках на въезде в Ростов-на-Дону

Posted 11 марта 2022, 10:18
Published 11 марта 2022, 10:18
Modified 18 сентября 2022, 14:54
Updated 18 сентября 2022, 14:54
Заторы появляются при въезде со стороны Москвы через Аксайский проспект. Водители заявляют, что приходится ждать больше часа, чтобы попасть в город.
«Здесь для проезда оставили только одну полосу из трех. Автомобили проверяют сотрудники ГИБДД, из-за чего появляются большие пробки», — жалуются водители.
Автомобилисты просят открыть все полосы для движения, чтобы не было таких проблем. Согласно сервису «Яндекс.Карты», заторы на этой дороге есть до сих пор.