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Posted 18 февраля 2022, 21:55

Published 18 февраля 2022, 21:55

Modified 18 сентября 2022, 14:48

Updated 18 сентября 2022, 14:48

Автомобильная пробка из ДНР в Россию растянулась на 20 километров

Автомобильная пробка из ДНР в Россию растянулась на 20 километров

18 февраля 2022, 21:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Автобусы на пропускном пункте на границей с РФ ждут своей очереди для проезда на территорию России.

Очевидцы сообщают о длинных очередях на границе самопровозглашённой ДНР и Российской Федерации — там автобусы с эвакуированными с востока Украины местными жителями ждут своей очереди перед КПП.

В Россию уже пропустили около 80 автобусов, наполненных людьми (это около полутора тысяч человек). Однако пробка, пишут пользователи соцсетей, внушительная — она растянулась на два десятка километров.

Тем временем в Ростовской области отчитались о готовности принять беженцев с Донбасса. На момент публикации материала региональные власти подготовили временные пункты, в которых разместят более трёх тысяч приехавших из ДНР людей. Это главным образом санатории и пустующие в межсезонье пионерские лагеря.

Местный оперативный штаб обещает изыскать возможности и увеличить количество мест размещения до 10 000 человек. Прибывшим при необходимости окажут медицинскую помощь и организуют питание. Другие российские регионы — в частности, Архангельская и Челябинская области — также выразили готовность принять беженцев с Донбасса и из Луганской области. Напомним, 18 февраля 2022 года власти самопровозглашённых ЛНР и ДНР опубликовали видео, в котором сообщили о будто бы готовящейся военной операции со стороны Украины и объявили массовую эвакуацию.

#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
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