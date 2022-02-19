Автомобильная пробка из ДНР в Россию растянулась на 20 километров

Posted 18 февраля 2022, 21:55
Published 18 февраля 2022, 21:55
Modified 18 сентября 2022, 14:48
Updated 18 сентября 2022, 14:48
Очевидцы сообщают о длинных очередях на границе самопровозглашённой ДНР и Российской Федерации — там автобусы с эвакуированными с востока Украины местными жителями ждут своей очереди перед КПП.
В Россию уже пропустили около 80 автобусов, наполненных людьми (это около полутора тысяч человек). Однако пробка, пишут пользователи соцсетей, внушительная — она растянулась на два десятка километров.
Тем временем в Ростовской области отчитались о готовности принять беженцев с Донбасса. На момент публикации материала региональные власти подготовили временные пункты, в которых разместят более трёх тысяч приехавших из ДНР людей. Это главным образом санатории и пустующие в межсезонье пионерские лагеря.
Местный оперативный штаб обещает изыскать возможности и увеличить количество мест размещения до 10 000 человек. Прибывшим при необходимости окажут медицинскую помощь и организуют питание. Другие российские регионы — в частности, Архангельская и Челябинская области — также выразили готовность принять беженцев с Донбасса и из Луганской области. Напомним, 18 февраля 2022 года власти самопровозглашённых ЛНР и ДНР опубликовали видео, в котором сообщили о будто бы готовящейся военной операции со стороны Украины и объявили массовую эвакуацию.