Автомобильная пробка из ДНР в Россию растянулась на 20 километров

Местный оперативный штаб обещает изыскать возможности и увеличить количество мест размещения до 10 000 человек. Прибывшим при необходимости окажут медицинскую помощь и организуют питание. Другие российские регионы — в частности, Архангельская и Челябинская области — также выразили готовность принять беженцев с Донбасса и из Луганской области. Напомним, 18 февраля 2022 года власти самопровозглашённых ЛНР и ДНР опубликовали видео, в котором сообщили о будто бы готовящейся военной операции со стороны Украины и объявили массовую эвакуацию.