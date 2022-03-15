Назад в будущее: что ожидает экономику Ростовской области в условиях санкций

Кто пострадает сильнее, бедные или богатые? Чего ждать от кризиса? И к чему приведет возможный рост безработицы — выяснил корреспондент RostovGazeta.
Пока жители донского края в неограниченных количествах из-за финансовой безграмотности скупали сахар и гречку, готовясь к наступлению «вторых 90-х», эксперты заговорили о возможном возвращении в СССР.
«Похоже, что это уже очевидность, — говорит правозащитник Александр Хуруджи. — Правда тогда таких санкций не было. Но, с другой стороны, сегодня мы и запасов имеем побольше».
Но пока ситуация не ясна, в СМИ обсуждаются лежащие на поверхности проблемы. В их числе — отключение российских банков, попавших под санкции, от международной системы передачи данных SWIFT. Эксперты сходятся во мнении, что серьезных проблем людям это не принесет. Возникнут лишь временные трудности. Возможно — очереди в банках пока всех будут переводить на карту МИР, затруднения с привязкой карты к телефону. Но в дальнейшем, по мнению экспертов, выпустят дистанционные карты для оплаты товаров онлайн. И это, хоть и неудобная, но не самая большая проблема.
«А есть же санкции с далеко идущими последствиями. И главный вопрос — как наши российские компании смогут оплачивать внешние долги. Наиболее показательна ситуация с Газпромом, которому разрешили оплатить денежные средства, предназначенные для оплаты евробонда [долговые ценные бумаги с фиксированной доходностью на международном фондовом рынке — прим. редакции]. С одной стороны, это хороший сигнал. Поскольку то, что нельзя, оказалось можно. Но что будет с частными небольшими компаниями? По какой цене им будут предъявлять долг, если у нас который день не работает биржа, и рыночная цена непонятна», — поясняет Александр Хуруджи.
По словам собеседника, за рубежом якобы начнутся аресты российского имущества. Однако простых граждан и это не коснется.
«А простым людям угрожает гиперинфляция», — констатирует Александр Хуруджи.
В сложной ситуации может оказаться строительная отрасль — локомотив экономики. В связи с ростом цен на недвижимость и возросшей ставкой ипотеки, стоимость новостроек может просесть. Да и у ростовчан, которые в большинстве случаев покупают квартиры на этапе фундамента, возникнут опасения, что дом не достроят. Многие попытаются выйти со стройки, чтобы вернуть свое и не платить ежемесячно ипотеку. Усугубляет ситуацию и страх людей потерять работу.
Но сейчас ситуация на рынке труда кардинально не изменилась. Однако, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы процент безработных может расти. Но негативные прогнозы могут быть сильно преувеличы и роста ее может не быть.
«Рост безработицы следует ожидать в любом случае. В среднем она прогнозируется до 12%. И если опираться на официальные данные Росстата, то такой уровень безработицы будет впервые в нашей стране за последние 20 лет, — сообщает член Российской ассоциации политических наук Алим Батов. — Однако следует упомянуть недавнее выступление федеральных властей о возможной национализации объектов — тех предприятий, которые решили покинуть российский рынок. Ведь за счет национализации можно будет восполнить пробел по безработице».
По мнению экспертов, больше всего в условиях жестких санкций пострадают самые бедные и самые богатые. Цены на товары первой необходимости взлетят в цене, а заработная плата пропорционально не вырастет. Не добавит позитива дефицит ряда необходимых лекарств. Уже сегодня в аптеках Ростова фармацевты затрудняются назвать срок поставки некоторых зарубежных препаратов. И советуют ростовчанам «поискать остатки по другим аптекам».
«Многие эксперты говорят о том, что мы потихоньку возвращаемся к плановой экономике, которая у нас была в советские годы. Этот сценарий тоже допустим, такие прогнозы существуют. Но однозначно пока утверждать нельзя», — отмечает Алим Батов.
Спикер добавляет, что сценариев дальнейшего пути много. Сегодня власти всех уровней включены в работу по их обсуждению. Но какой из них будет реализован — пока неизвестно.
Богатые пострадают от санкций по другим причинам.
«Общемировой коэффициент оценки бизнеса, который ранее применялся, теперь будет совсем другим. Вся оценка рентабельности предприятий ограничится лишь возможностями внутри страны. Добавятся риски национализации, и многое другое. Думаю, что время высоких заработков на ближайшую перспективу уже закончилось. Тянуть экономику на своих плечах придется крупному бизнесу», — убежден Александр Хуруджи.
«Но крупный бизнес всегда субсидируется и поддерживается государством, — уточняет Алим Батов. — А вот малому и среднему, как всегда, придется выкручиваться самостоятельно. И даже попытки в сфере IT-технологий, на мой взгляд, не смогут спасти ряд предприятий. Многие же ориентированы на приобретение импортных компонентов, которые являются составляющими всей техники».
В числе пострадавших окажется и сфера гостеприимства.
«Заведения общепита, отельеры и так уже пострадали в пандемию. А сегодня они продолжают свое падение», — подчеркивает Алим Батов.
Уже сегодня из-за закрытого в Ростове аэропорта «Платов» многие туристы отменяют поездки в Ростов. Усугубляет ситуацию и тот факт, что вблизи с Ростовской областью проходит спецоперация. Мало желающих находится посетить приграничный регион. Да и время время активного туризма, сезон которого приходится на лето, еще не настало.
«Отельеры сегодня просят помощь. Это можно понять. Но отели же не смогут вытянуть нашу страну из кризиса. Это под силу лишь крупным предприятиям — заводам. Если будут работать крупные промышленные предприятия, они смогут обеспечивать работой малый и средний бизнес, который работает возле них. Тем самым люди будут иметь доходы для путешествий, будут останавливаться в отелях. Цепочка прослеживается простая», — делится мнением бизнес-омбудсмен Олег Дереза.
Уже сегодня понятно, что так или иначе, от санкций пострадают все. Проблемы прогнозируются во всех отраслях донской экономики. Однако ряд донских предприятий все-таки должен остаться в плюсе.
Напомним, что из-за взаимных санкций со странами Запада, в России с 2014 года успешно реализуется программа импортозамещения. .
«Сегодня мы столкнулись с дефицитом определенного вида импортных материалов, и с удивлением нашли российские аналоги. Правда, сырье для них закупается в Китае, но производится именно в России», — говорит Олег Дереза.
Собеседники констатируют, что сегодня настал момент истины. Буквально через два-три месяца станет понятно, насколько в стране реализовано импортозамещение, о котором всегда отчитывались, что оно «идет полным ходом». Некоторые эксперты выдвигают мнение о возможном возвращении к экономике СССР.
«Но будем откровенны. В Советском Союзе было далеко не все плохо. Нынешние санкции — это время для того, чтобы страна сосредоточилась сама на себе. Ведь денежные средства нещадно разворовывались из бюджета. И сейчас страх не только внутреннего преследования, но и страх потерять все, приведет к значительному сокращению коррупции. Разве это плохо? — делится мнением Александр Хуруджи. — С другой стороны, в своей стране не так-то и просто прятать свои огромные сбережения. Все же будет посчитано и оцифровано. Все будут бояться попасть с тюрьму. А при этом мы получаем прекрасную возможность развивать собственные предприятия, строить инфраструктуру. Фактически, мы ждем переход не в ликвидационную стадию, а в стадию санации. При которой бизнес сохраняется, а контроль переходит к государству».
По мнению правозащитника, дальнейшая судьба экономики будет зависеть от того, насколько в стране подготовлены менеджеры. И если все сделать грамотно, то в долгосрочную перспективу Россия однозначно выйдет с плюсом.