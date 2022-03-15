Назад в будущее: что ожидает экономику Ростовской области в условиях санкций

«Но будем откровенны. В Советском Союзе было далеко не все плохо. Нынешние санкции — это время для того, чтобы страна сосредоточилась сама на себе. Ведь денежные средства нещадно разворовывались из бюджета. И сейчас страх не только внутреннего преследования, но и страх потерять все, приведет к значительному сокращению коррупции. Разве это плохо? — делится мнением Александр Хуруджи. — С другой стороны, в своей стране не так-то и просто прятать свои огромные сбережения. Все же будет посчитано и оцифровано. Все будут бояться попасть с тюрьму. А при этом мы получаем прекрасную возможность развивать собственные предприятия, строить инфраструктуру. Фактически, мы ждем переход не в ликвидационную стадию, а в стадию санации. При которой бизнес сохраняется, а контроль переходит к государству».