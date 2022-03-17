Губернатор Ростовской области Голубев пообещал, что запаса сахара хватит на месяцы

С начала марта в Ростовской области наблюдается повышенный спрос на сахар у населения региона. Попытки жителей запастись сахаром впрок активировали деятельность спекулянтов и перекупщиков, которые создают искусственный дефицит с помощью выкупа большей части партии продовольственного товара.
Однако губернатор Ростовской области на жалобы ростовчан о нехватке сахара в магазинах сообщил, что в настоящий момент основные запасы находятся на складах.
«У нас запасы сахара в полном объеме: ни на день, ни на два, на месяцы», — объявил Василий Голубев, призвав жителей региона не паниковать и не создавать ажиотажного спроса на товар.
Губернатор Голубев также упомянул о другой актуальной проблеме Ростовской области и сообщил, что в настоящий момент уровень безработицы значительно ниже того, что фиксировали статистические органы в период с января по декабрь 2021 года.
Напомним, в настоящий момент надзорный орган ФАС объявил о том, что в 26 регионах России, включая Ростовскую область, пройдут проверки цен на сахар и поставщиков с производителями этого товара. Причиной этого стала «сахарная лихорадка», которая охватила население после неосторожных заявлений органов власти.