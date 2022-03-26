В Ростове 600 третьеклассников из школы № 75 на СЖМ переведут в другие учреждения

Разгневанные родители разместили сообщения на официальной странице администрации Ростова-на-Дону и рассказали, что в будущем учебном 2022-23 году третьеклассников переведут из МБОУ СОШ № 75 имени И. Н. Кожедуба на Измайловском бульваре, 4 в другие школы города.
Родители заявили, что узнали об этом решении совсем недавно. По их словам причиной этому стал набор первых классов в переполненную школу № 75.
«Как вам такое? 21 век, детей уже принятых выгоняют из школы, в угоду распоряжения чиновников. Кто будет за это отвечать?», — спрашивают рассерженные родители.
Представители администрации постарались успокоить родителей сообщением о сроках строительства дополнительных школ на Северном жилом массиве Ростова к концу 2024 года и развозе детей по их образовательным учреждениям на специальных автобусах за счет городского бюджета. Однако это нисколько не убедило родителей учеников.
«Вы выгоняете детей, доставляя им неудобства уже из числа учеников школы. Почему бы вам не осуществить весь этот механизм с будущими первоклассниками?», — спрашивают родители.
«Мы ребенка четыре года возили по пробкам в садик. Теперь отучились два класса, и опять ребенок должен трястись в пробках! Почему девятилетние дети должны тратить два часа на дорогу в день минимум? А особенности детей никто не учитывает? Принесем в жертву одних ради других», — обратились к местной власти ростовчане.
Ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко анонсировал начало капитального ремонта школ и создание городского совета отцов к сентябрю 2022 года.