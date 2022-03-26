В Ростове 600 третьеклассников из школы № 75 на СЖМ переведут в другие учреждения

«Мы ребенка четыре года возили по пробкам в садик. Теперь отучились два класса, и опять ребенок должен трястись в пробках! Почему девятилетние дети должны тратить два часа на дорогу в день минимум? А особенности детей никто не учитывает? Принесем в жертву одних ради других», — обратились к местной власти ростовчане.