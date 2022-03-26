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В Ростове-на-Дону собираются создать городской совет отцов к 1 сентября

26 марта 16:34
Фото: vk.com/logvinenko_rnd
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко поручил создать городской совет отцов к началу нового учебного года, об этом он сообщил в своем аккаунте в сети «Вконтакте».

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко рассказал, что горожане предложили организовать работу совета отцов, который будет заниматься вопросами воспитания подрастающего поколения.

«Идею воплотить в жизнь поручил до 1 сентября этого года», — сказано в публикации сити-менеджера.

Также сообщается, что городские власти подключились к федеральной программе капремонта школ, а потому в Ростове проведут ремонт школ № 45,49, 70, 10 и 104. Город потратит на выбор подрядчиков и работы на объектах более 1,7 миллиарда рублей.

Вместе с этим глава администрации рассказал, что в городе планируют восстановить работу детских лагерей и организовать встречи школьников со знаменитыми ростовчанами.

Ранее в Ростове власти объявили о планах построить школы на 3,7 тысячи мест для учащихся, только на строительство двух школ в Левенцовке запланировано потратить около 2,5 миллиарда рублей.

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