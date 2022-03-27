Дождь и мокрый снег ожидаются в Ростове-на-Дону днем 27 марта

По заверениям синоптиков, воздух прогреется до восьми градусов, скорость ветра составит девять метров в секунду. К вечеру немного похолодает.
Несмотря на наступление весны, пока сохраняются заморозки в ночное время. В понедельник температура опустится до минус трех градусов. Но осадки в этот период прекратятся.
Днем в понедельник температура составит шесть градусов, а во вторник — 14. До пятницы будет сохраняться облачная погода.
В пятницу начнутся дожди, но потеплеет до 20 градусов. Ночные заморозки должны прекратиться.
Ранее отец утонувшей в ливень девушки в донской столице отказался от обвинений к экс-замглавы мэрии.