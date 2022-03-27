Град размером с горох обрушился на Ростов 27 марта

Ранее в МЧС региона предупредили жителей Ростовской области о сильном штормовом ветре 27 марта. Его скорость может достигать до 29 метров в секунду, что считается «жестким штормом». Такой ветер грозит серьезными разрушениями и проблемами для автовладельцев. Стоит отметить, что подобный ветер бывает довольно редко.