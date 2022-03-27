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Град размером с горох обрушился на Ростов 27 марта

27 марта 12:43
Фото: pxhere
Жители Ростова публикуют фото и видео с мелким градом, который выпал в городе 27 марта, в соцсетях.

На кадрах видно, как град размером с горох посыпает припаркованные автомобили.

«Погодка в 2022 году в ногу со временем, ждём метеорит», - написала оптимистично настроенная ростовчанка.

В Каменск-Шахтинском и Новочеркасске очевидцы тоже сообщают о том, что у них сегодня выпал град.

Ранее в МЧС региона предупредили жителей Ростовской области о сильном штормовом ветре 27 марта. Его скорость может достигать до 29 метров в секунду, что считается «жестким штормом». Такой ветер грозит серьезными разрушениями и проблемами для автовладельцев. Стоит отметить, что подобный ветер бывает довольно редко.

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#Новости#Город
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