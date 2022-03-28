Ростов-на-Дону обогнал Москву по росту цен на новостройки в 2022 году

Так, в среднем один квадратный метр в новостройке в донской столице за прошедший год вырос на 68,7% и составил 103,1 тысячи рублей. На первом месте по данному показателю оказался Краснодар (71,6%, 114,1 тысячи рублей за 1 квадратный метр). А замыкает тройку лидеров Саратов, где по сравнению с мартом 2021 года средняя стоимость квадратного метра нового жилья увеличилась на 60,7%, до 64,6 тысячи рублей.