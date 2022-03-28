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Ростов-на-Дону обогнал Москву по росту цен на новостройки в 2022 году

28 марта 10:45
Фото: 1MI
Второе место среди городов России в рейтинге по показателю роста цен на новостройки занял Ростов-на-Дону, сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».

Так, в среднем один квадратный метр в новостройке в донской столице за прошедший год вырос на 68,7% и составил 103,1 тысячи рублей. На первом месте по данному показателю оказался Краснодар (71,6%, 114,1 тысячи рублей за 1 квадратный метр). А замыкает тройку лидеров Саратов, где по сравнению с мартом 2021 года средняя стоимость квадратного метра нового жилья увеличилась на 60,7%, до 64,6 тысячи рублей.

Четвертое и пятое места соответственно заняли Барнаул (46,8%, до 90,8 тысячи рублей) и Рязань (46%, до 82,2 тысячи рублей).

Российская столица в данном рейтинге оказалась только на 30 строчке. Там за 12 месяцев один квадратный метр в новостройке подорожал на 23,6%, до 295 тысяч рублей.

Напомним, на фоне неопределенной экономической ситуации в стране в Ростове цены на жилье выросли на 30-40%. По мнению риэлтеров, такая ситуация с рынком жилья будет недолгой. В скором времени из-за отсутствия спроса стоимость на недвижимость может упасть.

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#Новости#Экономика
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