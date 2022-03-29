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Красный крест не собирается открывать в Ростовской области ПВР или лагеря беженцев

29 марта 15:25
Фото: vk.com / Российский Красный Крест
Красный крест отверг предположения о своих попытках развернуть лагеря или ПВР для беженцев из Донбасса в Ростовской области, об этом рассказал портал ТАСС.

Красный крест (МККК) назвал дезинформацией все предположения о мотивах открытия своего дополнительного офиса в Ростове-на-Дону. Представители международного комитета заявили, что единственная цель открытия офиса в Ростове — это обеспечение гуманитарных нужд жителей Донбасса, вынужденных покинуть свой дом из-за агрессии ВСУ.

МККК сообщили, что у них нет никаких мотивов узаконивания депортации украинцев в Россию, как предположили украинские парламентарии. Более того Красный крест никаким образом не задействован в любых видах принудительной эвакуации гражданских лиц.

«Мы не открываем лагерь для беженцев или какой-либо другой тип лагеря», — добавили в организации, объяснив, что открытие офиса — это лишь один из инструментов упрощения логистики и ликвидации последствий гуманитарного кризиса.

Ранее руководитель Красного Креста попросил позволить организации открыть офис в Ростове-на-Дону.

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