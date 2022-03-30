Вассерман разъяснил, в чем кроется главная опасность Украины

Российский политик подчеркивает, что сегодня речь идет о том, чтобы освободить украинские территории от самой Украины.
Основная проблема, по мнению Вассермана, заключается в том, что на Украине проживает громадное число русских. И всякий, кто делает попытки быть независимым политиком Незалежной, вынужден противостоять огромному большинству своих же сограждан. Безусловно, согражданам это не нравится. И даже если они не понимают происходящего, они чувствуют, что все идет против них. Тем самым создается внутреннее напряжение.
«Стандартный в политике способ избавиться от внутреннего напряжения — переадресовать его вовне. То есть провозгласить, что виновен некий внешний враг. Это и делает Украину опасной для окружающих. Поэтому единственный способ устранить это противоречие заключается в воссоединении Украины с остальной Россией», — убежден Анатолий Вассерман.