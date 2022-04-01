В Ростовской области коронавирусом заболели более 880 человек

Власти рассказали, что к пятнице, 1 апреля, коронавирус подтвердили у 885 жителей Ростовской области, а общее число зараженных за все время пандемии составило более 363,8 тысячи человек. Власти добавили, что больше трети зараженных (34,2%) относились к возрастной группе предпенсионеров от 46 до 65 лет. К пятнице показатель заболеваемости возрос до 8,6% на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения составил 0,83.