В Ростовской области коронавирусом заболели более 880 человек

Posted 1 апреля 2022, 09:00
Published 1 апреля 2022, 09:00
Modified 18 сентября 2022, 14:58
Updated 18 сентября 2022, 14:58
Власти рассказали, что к пятнице, 1 апреля, коронавирус подтвердили у 885 жителей Ростовской области, а общее число зараженных за все время пандемии составило более 363,8 тысячи человек. Власти добавили, что больше трети зараженных (34,2%) относились к возрастной группе предпенсионеров от 46 до 65 лет. К пятнице показатель заболеваемости возрос до 8,6% на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения составил 0,83.
При этом общее число выздоровевших жителей составило 347,1 тысячи человек, а в четверг их количество составило 841 случай.
Власти сообщают, что муниципалитетами с самыми высокими показателями заболеваемости стали Ростов, Таганрог, Волгодонск, Неклиновский район и Шахты. В остальных городах и районах региона за сутки выявили меньше 28 заболевших.
При этом в правительстве сообщили, что жертвами коронавируса стали 10 человек — пять мужчин и пять женщин в возрасте от 49 до 83 лет. Общее число погибших от болезни составило более 10,7 тысячи жителей.
Между тем в Ростовской области на стационарном лечении находятся почти 800 ковидных пациентов, 15 из них подключены к ИВЛ в тяжелом состоянии.
В четверг, 31 марта, лаборатории провели более 13,5 тысячи ПЦР-тестов, а медицинские работники провели вакцинацию 369 местным жителям.
Напомним, недавно губернатор Василий Голубев заявил, что сам хотел бы отменить масочный режим, поскольку за два года необходимость носить медицинские маски всем «порядком поднадоела».