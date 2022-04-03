В Ростове «вторичка» на рынке жилья подорожала на 8% за март

Напомним, Ростов оказался на втором месте в рейтинге городов России по динамике роста цен на новое жилье. Средняя цена квадратного метра в новостройках за 2021 год выросла на 68,7%, достигнув 103,1 тысячи рублей. На первом месте в топе разместился Краснодар (+71,6%), а на третьем - Саратов ( +60,7%).