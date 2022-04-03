В Ростове «вторичка» на рынке жилья подорожала на 8% за март

Posted 3 апреля 2022, 18:00
Published 3 апреля 2022, 18:00
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
По данным Коммерсанта, за март цены на «вторичку» в донской столице выросли до 92,2 тысячи рублей за квадратный метр.
При этом, согласно проведенного исследования рынка вторичного жилья в 16 наиболее крупных городов страны, средняя цена квадратного метра жилья составила 118 тысяч рублей. Она выросла более чем на 3% к началу апреля.
Как сообщают эксперты, рост цен на «вторичке» обусловлен повышенным спросом. Люди старались вложить свои средства в недвижимость. Вместе с тем на подорожание жилья повлияло и то, относительно бюджетное жилье быстро раскупили.
Напомним, Ростов оказался на втором месте в рейтинге городов России по динамике роста цен на новое жилье. Средняя цена квадратного метра в новостройках за 2021 год выросла на 68,7%, достигнув 103,1 тысячи рублей. На первом месте в топе разместился Краснодар (+71,6%), а на третьем - Саратов ( +60,7%).