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Posted 3 апреля 2022, 18:00

Published 3 апреля 2022, 18:00

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

В Ростове «вторичка» на рынке жилья подорожала на 8% за март

В Ростове «вторичка» на рынке жилья подорожала на 8% за март

3 апреля 2022, 18:00
Фото: 1MI.
Стоимость вторичного жилья в Ростове-на-Дону выросла за прошедший месяц на 8% по данным «Авито Недвижимость».

По данным Коммерсанта, за март цены на «вторичку» в донской столице выросли до 92,2 тысячи рублей за квадратный метр.

При этом, согласно проведенного исследования рынка вторичного жилья в 16 наиболее крупных городов страны, средняя цена квадратного метра жилья составила 118 тысяч рублей. Она выросла более чем на 3% к началу апреля.

Как сообщают эксперты, рост цен на «вторичке» обусловлен повышенным спросом. Люди старались вложить свои средства в недвижимость. Вместе с тем на подорожание жилья повлияло и то, относительно бюджетное жилье быстро раскупили.

Напомним, Ростов оказался на втором месте в рейтинге городов России по динамике роста цен на новое жилье. Средняя цена квадратного метра в новостройках за 2021 год выросла на 68,7%, достигнув 103,1 тысячи рублей. На первом месте в топе разместился Краснодар (+71,6%), а на третьем - Саратов ( +60,7%).

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