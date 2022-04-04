rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 апреля 2022, 06:28

Published 4 апреля 2022, 06:28

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Ростовчане назвали враньем информацию о падении цен на овощи

Ростовчане назвали враньем информацию о падении цен на овощи

4 апреля 2022, 06:28
Фото: 1MI.
Жители Ростова-на-Дону не поверили в распространяемую информацию о падении цен на овощи, обсуждение началось в соцсетях.

СМИ писали, что с февраля огурцы стали дешевле в три раза. Если зимой они стоили 250 рублей, то теперь можно купить по 70 рублей.

Дешевле также стали баклажаны и помидоры за этот период, а причиной назвали сезонность. Но в соцсетях пользователи написали, что это вранье и продукты только дорожают.

«Да где оно стало дешевле, вы вообще о чем говорите? Огурцы по 180 рублей, капуста — 120, морковь — 70. Ну где оно дешевле?», — прозвучало в соцсетях.

«Какой продукт подешевел в Ростове за два месяца? Обесценились недвижимость и человеческая жизнь», — пишут горожане.

«Вы когда были на базаре? Где вы видели огурцы по 70 рублей? Не пишите ерунду, сказочники», — заявили горожане.

Материалы по теме
В Ростове «борщевой набор» подорожал на 26% в марте
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика