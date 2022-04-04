Ростовчане назвали враньем информацию о падении цен на овощи

Posted 4 апреля 2022, 06:28
Published 4 апреля 2022, 06:28
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
СМИ писали, что с февраля огурцы стали дешевле в три раза. Если зимой они стоили 250 рублей, то теперь можно купить по 70 рублей.
Дешевле также стали баклажаны и помидоры за этот период, а причиной назвали сезонность. Но в соцсетях пользователи написали, что это вранье и продукты только дорожают.
«Да где оно стало дешевле, вы вообще о чем говорите? Огурцы по 180 рублей, капуста — 120, морковь — 70. Ну где оно дешевле?», — прозвучало в соцсетях.
«Какой продукт подешевел в Ростове за два месяца? Обесценились недвижимость и человеческая жизнь», — пишут горожане.
«Вы когда были на базаре? Где вы видели огурцы по 70 рублей? Не пишите ерунду, сказочники», — заявили горожане.