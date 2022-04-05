С 1 апреля 2022 года запись в школу в Ростове пройдет с нововведениями

В случае если планируется получать образование в ростовской школе, где проходят обучение дети из этой же семьи, требуется подать на запись копии свидетельств о рождении детей для записи. Эти документы обязательно нужно подать. Ранее в предоставлении этих бумаг не было необходимости. Второе изменение - нет необходимости прикреплять данные о регистрации, если в школе, куда поступает ребенок, учатся дети из этой же семьи. То есть, дети могут быть приняты в одно и то же образовательное учреждение, даже если зарегистрированы по разным адресам.