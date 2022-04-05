С 1 апреля 2022 года запись в школу в Ростове пройдет с нововведениями

Posted 5 апреля 2022, 13:38
Published 5 апреля 2022, 13:38
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Отмечается, что запись в школу на 2022 - 2023 год будет организована в два этапа.
Подать документы в школу в учебную организацию Ростова в период действия первого этапа ( с 1 апреля до 30 июня) смогут родители детей с первоочередным правом на зачисление, если ребенок проживает на закрепленной территории. В рамках второго этапа принимается документация на запись от семей, которые не прикреплены к школе. Документы для записи в таком случае будут приниматься с 6 июля, но не позднее 5 сентября. В статье перечислены нововведения при подаче документов и их актуальный перечень, особенности записи в школу.
В марте был обновлен перечень информации для подачи записи, которая потребуется, чтобы подать заявку на обучение детей в первом классе. Новый перечень имеет отличия от того, который действовал ранее в школах.
В случае если планируется получать образование в ростовской школе, где проходят обучение дети из этой же семьи, требуется подать на запись копии свидетельств о рождении детей для записи. Эти документы обязательно нужно подать. Ранее в предоставлении этих бумаг не было необходимости. Второе изменение - нет необходимости прикреплять данные о регистрации, если в школе, куда поступает ребенок, учатся дети из этой же семьи. То есть, дети могут быть приняты в одно и то же образовательное учреждение, даже если зарегистрированы по разным адресам.
В Ростовской области подача заявления в школы о приеме документов детей будет организована с апреля. Эти сведения относительно записи на 2022-2023 гг были представлены в городской администрации. Если ребенок имеет преимущественное право, чтобы его зачислили, срок подачи заявления и записи - до окончания июня этого года.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко дал комментарий, что подать заявки и документы на запись семьям, не проживающим в пределах закрепленной территории, можно в июле, но крайний срок - 5.09., так как в это время уже начнется учебный год. .
Согласно правилам, дети, которые проживают в пределах закрепленной территории, могут подать документы для записи с конца апреля 2022 года.Их могут записать на первом этапе. Узнать, какие дома прикрепляются, можно на страницах учебных организаций, куда планируется поступать на новый учебный год.
В образовательное государственное учреждение могут принять ребенка, который достиг возраста шести с половиной лет, но при этом он должен быть моложе 8 лет. Важно своевременно подать документы. При наличии поданного заявления руководитель образовательного учреждения может допустить прием ребенка старшего или младшего возраста. Запись в более раннем или позднем возрасте также возможна, если своевременно подать документы.
Чтобы ребенка могли записать в первый класс и подать заявку, его родители или законные представители должны обратиться с корректно заполненной заявкой. .
В этой форме при подаче требуется указать ФИО ребенка и дату, место его рождения. Также потребуются сведения о представителях ребенка, адреса их проживания, информация для обратной связи (контактные номера телефонов) для записи.
Обычно форма для записи при подаче документов создается учебной организацией. Она может быть выложена на официальном сайте или информационном стенде. После подачи заявления нужно собирать документы для записи. Основной пакет документов:
Если у ребенка есть ОВЗ, дополнительно нужно будет подать заключение комиссии ПМПК для записи - этот документ обязателен. С марта этого года были внесены некоторые корректировки в порядок записи в учебную организацию и подачи документов.
Вся документация должна быть предоставлена на русском языке (при необходимости нужно воспользоваться услугами перевода). По желанию родители могут дополнительно предоставить портфолио поступающего.
Прохождение специальных медицинских осмотров не требуется. В списке документов, которые необходимо подать для зачисления ребенка, отсутствует прививочный сертификат (документ с перечнем выполненных вакцин) и информация от врачей после осмотра.
Эту информацию представители ребенка могут подать только по своему желанию после 1 сентября. Таким образом, направление в школу этих документов - не обязанность, а право родителей. Нередко в направлении документов заинтересованы именно родители, так как в справках указано, на что у ребенка аллергия, какие заболевания у него есть и т.д. Подать бумаги можно в течение всего периода обучения.
Отказ в предоставлении места для обучения является правомерным в случае, если пакет документов подавался не по установленной территории.
Минимален риск того, что закончатся места в школах, расположенных по зарегистрированному месту проживания. Учреждения заранее устанавливают число предполагаемых поступающих так, чтобы в период подачи документов все дети в пределах закрепленной территории могли поступить и начать посещать уроки с 1 сентября.
Отказ может быть обоснованным и объективным, если родители подали документы с опозданием - тогда госучреждения по прописке могут взять на их место учеников с другой территории. Однако, если все сведения были направлены своевременно, следует подать жалобу на руководство.
Дети, имеющие проблемы со здоровьем, могут пройти обучение по разработанным для них программам. Для этого обязательно согласие родителей.
Зачисление в школы производится с учетом указаний комиссии ПМПК. Обучение производится по спец стандартам в начальной школе. План обучения должен быть составлен с учетом возможностей каждого ребенка с ОВЗ в индивидуальном порядке.
Возможна подача бумаг для прохождения инклюзивного обучения в обычной школе. Оно предполагает, что дети с ОВЗ и здоровые получают образование в одном классе. Плюсы подобной практики в том, что ученики осваивают навык взаимопомощи, ребенок учится на равных с другими. Однако, по месту жительства учреждение не может взять на обучение ребенка без наличия специальных условий. Не всегда организация может создать такие условия. Возможна также запись в коррекционный класс, прохождение обучения в коррекционной школе или дома.
Можно выделить несколько способов, как направить заявление в муниципальное учреждение. Его можно передать лично или выслать почтовым отправлением.
Направить заявление можно из дома по электронной почте. Адрес, куда отправлять письмо, должен быть указан на стенде в школе или на ее странице, в том числе в соцсетях. Можно воспользоваться порталом Госуслуги.
В случае записи можно ознакомиться с итогами можно в июле, но не раньше. Учреждение проводит обработку каждого заявления и только после этого появляется список, кого зачисляют.
Только после проведения их анализа издается приказ. Если документы были направлены в рамках второго этапа, с итогами можно ознакомиться не ранее, чем через трое суток.
Отказа в приеме записи не должно быть, если школа прикреплена к территории, где проживает заявитель. Это связано с тем, что при распределении мест в школе учитывается число детей, живущих на конкретной территории. Отказать в приеме в школе, которая находится не по месту проживания, могут, если места закончились.