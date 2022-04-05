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В Новочеркасске месячный ребенок умер дома от остановки дыхания утром 4 апреля

5 апреля 17:36
Фото: Pexels.com
В Ростовской области в возрасте одного месяца при невыясненных обстоятельствах погиб младенец, об этом сообщил портал «Ёрш. Новочеркасск».

По словам источника, на который сослались в издании, около 7.00 мск в понедельник, 4 апреля, в Новочеркасске в возрасте одного месяца погибла новорожденная девочка.

Родители ребенка обратились в скорую помощь. Однако медики уже ничем не могли помочь новорожденной, которая по словам ее родителей погибла от остановки дыхания.

Источник сообщил, что на теле девочки не было следов насильственной гибели, а потому истинную причину смерти ребенка сможет установить только судмедэкспертиза.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, чтобы установить обстоятельства гибели новорожденной.

Ранее Минздрав Ростовской области объяснил рост показателей младенческой смертности коронавирусом и действующими ограничениями, которые не позволяли качественно наблюдать за состоянием женщин во время беременности из-за прекращения плановой помощи.

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