Более 76 тыс жителей в Ростовской области не могут найти работу в 2022 году

Posted 7 апреля 2022, 09:51
Published 7 апреля 2022, 09:51
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Статистика собрана за период с декабря 2021 года по февраль 2022 года. В среднем по стране этот показатель составил 4,3%.
В данный момент в области численность рабочей силы составляет 2,1 миллиона человек. Трудоустроены из них два миллиона граждан.
«В качестве безработных числятся 76,8 тысячи местных жителей», — говорится в публикации.
Ранее появилась информация, что более 2 тысяч рабочих мест предоставят в Ростове беженцам из ДНР и ЛНР.