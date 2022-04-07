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Posted 7 апреля 2022, 09:51

Published 7 апреля 2022, 09:51

Modified 18 сентября 2022, 15:00

Updated 18 сентября 2022, 15:00

Более 76 тыс жителей в Ростовской области не могут найти работу в 2022 году

Более 76 тыс жителей в Ростовской области не могут найти работу в 2022 году

7 апреля 2022, 09:51
Фото: 1MI.
В Ростовской области с конца прошлого года уровень безработицы составил 3,6%, сообщает Ростовстат.

Статистика собрана за период с декабря 2021 года по февраль 2022 года. В среднем по стране этот показатель составил 4,3%.

В данный момент в области численность рабочей силы составляет 2,1 миллиона человек. Трудоустроены из них два миллиона граждан.

«В качестве безработных числятся 76,8 тысячи местных жителей», — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что более 2 тысяч рабочих мест предоставят в Ростове беженцам из ДНР и ЛНР.

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#Общество#Новости
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