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Posted 7 апреля 2022, 15:47

Published 7 апреля 2022, 15:47

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Двух экс-полицейских осудили за вымогательство денег у жительницы Ростовской области

Двух экс-полицейских осудили за вымогательство денег у жительницы Ростовской области

7 апреля 2022, 15:47
Фото: 1MI.
В Ростовской области огласили приговор двум бывшим сотрудникам полиции, которые вымогали деньги, сообщили в региональном УФСБ.

Уголовные дела возбудили в отношении Вовы Тонояна и Ясина Гасанли. Они потребовали от женщины деньги, угрожая привлечь ее к уголовной ответственности.

«Хотя сотрудники заранее знали, что нет оснований для наказания женщины», — говорится в публикации. После расследования дела все материалы в отношении бывших правоохранителей направили в Миллеровский районный суд.

Суд приговорил обвиняемых к срокам 1 года 2 месяца и 1 год 4 месяца заключения условно. Это решение не вступило в законную силу.

Ранее ростовский адвокат попался на передаче взятки полмиллиона рублей сотруднику полиции.

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