Двух экс-полицейских осудили за вымогательство денег у жительницы Ростовской области

Posted 7 апреля 2022, 15:47
Published 7 апреля 2022, 15:47
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
Уголовные дела возбудили в отношении Вовы Тонояна и Ясина Гасанли. Они потребовали от женщины деньги, угрожая привлечь ее к уголовной ответственности.
«Хотя сотрудники заранее знали, что нет оснований для наказания женщины», — говорится в публикации. После расследования дела все материалы в отношении бывших правоохранителей направили в Миллеровский районный суд.
Суд приговорил обвиняемых к срокам 1 года 2 месяца и 1 год 4 месяца заключения условно. Это решение не вступило в законную силу.