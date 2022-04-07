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Posted 7 апреля 2022, 08:38

Published 7 апреля 2022, 08:38

Modified 11 сентября 2022, 15:25

Updated 11 сентября 2022, 15:25

Резкая волна похолоданий накроет Ростовскую область после потепления днем 12 апреля

Резкая волна похолоданий накроет Ростовскую область после потепления днем 12 апреля

7 апреля 2022, 08:38
Фото: 1MI.
В Ростовской области, несмотря на наступление весны, стоит готовиться к похолоданиям, сообщили синоптики.

В четверг и пятницу будет тепло с температурой +18 градусов, могут пройти дожди. В субботу станет немного теплее, а в воскресенье температура поднимется до +23 градусов.

Такая же погода сохранится в понедельник, 11 апреля, осадков в этот день не будет. С 12 числа начнет холодать и температура не поднимется выше +16 градусов. Вместе с этим могут пройти дожди.

На следующий день воздух прогреется до +12 градусов, осадки в это время сохранятся. Зато ветер может усилиться до семи метров в секунду.

Ранее стало известно, что пять районов региона может затопить из-за плохой погоды весной.

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#Илья Ульянов#Общество#Новости
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