Резкая волна похолоданий накроет Ростовскую область после потепления днем 12 апреля

Posted 7 апреля 2022, 08:38
Published 7 апреля 2022, 08:38
Modified 11 сентября 2022, 15:25
Updated 11 сентября 2022, 15:25
В четверг и пятницу будет тепло с температурой +18 градусов, могут пройти дожди. В субботу станет немного теплее, а в воскресенье температура поднимется до +23 градусов.
Такая же погода сохранится в понедельник, 11 апреля, осадков в этот день не будет. С 12 числа начнет холодать и температура не поднимется выше +16 градусов. Вместе с этим могут пройти дожди.
На следующий день воздух прогреется до +12 градусов, осадки в это время сохранятся. Зато ветер может усилиться до семи метров в секунду.