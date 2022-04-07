Суд Батайска рассмотрит дело об отравлении 139 детей сальмонеллезом в 2021 году

Posted 7 апреля 2022, 10:45
Published 7 апреля 2022, 10:45
Modified 11 сентября 2022, 15:25
Updated 11 сентября 2022, 15:25
Обвиняемая 10 августа 2021 года приготовила суп, не соблюдая санитарно-эпидемиологические правила. Это привело к тому, что 139 детей почувствовали себя плохо.
В дальнейшем во время проверки в блюде обнаружили бактерии сальмонеллы. После этого возбудили уголовное дело, а повар попросила его рассмотреть в особом порядке.
«Все материалы рассмотрит Батайский городской суд. Заседание назначено на 19 апреля», — говорится в публикации.