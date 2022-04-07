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Posted 7 апреля 2022, 10:45

Published 7 апреля 2022, 10:45

Modified 11 сентября 2022, 15:25

Updated 11 сентября 2022, 15:25

Суд Батайска рассмотрит дело об отравлении 139 детей сальмонеллезом в 2021 году

Суд Батайска рассмотрит дело об отравлении 139 детей сальмонеллезом в 2021 году

7 апреля 2022, 10:45
Фото: 1MI.
В Ростовской области будут судить повара детского сада, из-за которой отравились 139 детей, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Обвиняемая 10 августа 2021 года приготовила суп, не соблюдая санитарно-эпидемиологические правила. Это привело к тому, что 139 детей почувствовали себя плохо.

В дальнейшем во время проверки в блюде обнаружили бактерии сальмонеллы. После этого возбудили уголовное дело, а повар попросила его рассмотреть в особом порядке.

«Все материалы рассмотрит Батайский городской суд. Заседание назначено на 19 апреля», — говорится в публикации.

Напомним, что с начала 2022 года восемь жителей Ростовской области умерли от отравления алкоголем

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