Ростовстат назвал средний размер зарплаты жителей Ростовской области

Posted 8 апреля 2022, 17:40
Published 8 апреля 2022, 17:40
Modified 1 октября, 13:51
Updated 1 октября, 13:51
Данный показатель на 9,7% больше, чем год назад. При этом реальная начисленная
зарплата в регионе по итогам января текущего года на 0,9% превышает размер выплат в январе прошлого года.
В ЮФО по величине среднемесячной номинальной начисленной заработной плате Ростовская область занимает третье место. Больше всего получают работники предприятий и организаций Краснодарского края и Астраханской области.
Напомним, в Ростовской области 76 тысяч безработных. Отмечается, что с конца прошлого года уровень безработицы в регионе составил 3,6%. При этом в среднем по России этот показатель больше - 4,3%.