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Posted 8 апреля 2022, 17:40

Published 8 апреля 2022, 17:40

Modified 1 октября, 13:51

Updated 1 октября, 13:51

Ростовстат назвал средний размер зарплаты жителей Ростовской области

Ростовстат назвал средний размер зарплаты жителей Ростовской области

8 апреля 2022, 17:40
Фото: 1MI.
Средний размер номинальной заработной платы у жителей Ростовской области в начале 2022 года составил 39 079 рублей, сообщает Ростовстат.

Данный показатель на 9,7% больше, чем год назад. При этом реальная начисленная

зарплата в регионе по итогам января текущего года на 0,9% превышает размер выплат в январе прошлого года.

В ЮФО по величине среднемесячной номинальной начисленной заработной плате Ростовская область занимает третье место. Больше всего получают работники предприятий и организаций Краснодарского края и Астраханской области.

Напомним, в Ростовской области 76 тысяч безработных. Отмечается, что с конца прошлого года уровень безработицы в регионе составил 3,6%. При этом в среднем по России этот показатель больше - 4,3%.

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