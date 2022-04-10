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Posted 10 апреля 2022, 12:49

Published 10 апреля 2022, 12:49

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Бывший депутат построит высотку в Ростове на Сиверса

Бывший депутат построит высотку в Ростове на Сиверса

10 апреля 2022, 12:49
Фото: 1MI.
Компания из Батайска построит в Ростове на проспекте Сиверса, 8 одиннадцатиэтажное жилое здание, сообщается в справке о разрешении на строительство на сайте мэрии города

На месте будущей стройки расположено сейчас одноэтажное заброшенное здание, которое еще предстоит снести.

Власти уже выдали разрешение на строительство компании-застройщику. Оно действует до середины февраля 2026 года.

Стоит отметить, что компания «Специализированный застройщик "Пушкинская, Дом № 1"», которая заявлена в качестве застройщика, принадлежит бывшему ростовскому депутату Виталию Горуновичу.

Ранее компания «СтройРазвитие» подала заявку на строительство многоквартирных домов в Ленинском районе Ростова. Жилой комплекс займет порядка 12 гектаров земли. Дома планируют построить на месте зеленой зоны между улицами 4-й Ноябрьской и Репейной.

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