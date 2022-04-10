Бывший депутат построит высотку в Ростове на Сиверса

Компания из Батайска построит в Ростове на проспекте Сиверса, 8 одиннадцатиэтажное жилое здание, сообщается в справке о разрешении на строительство на сайте мэрии города

На месте будущей стройки расположено сейчас одноэтажное заброшенное здание, которое еще предстоит снести. Власти уже выдали разрешение на строительство компании-застройщику. Оно действует до середины февраля 2026 года. Стоит отметить, что компания «Специализированный застройщик "Пушкинская, Дом № 1"», которая заявлена в качестве застройщика, принадлежит бывшему ростовскому депутату Виталию Горуновичу. Ранее компания «СтройРазвитие» подала заявку на строительство многоквартирных домов в Ленинском районе Ростова. Жилой комплекс займет порядка 12 гектаров земли. Дома планируют построить на месте зеленой зоны между улицами 4-й Ноябрьской и Репейной. Материалы по теме Власти Ростова объяснили, почему так и не начали стройку школы в Левенцовском