Бывший депутат построит высотку в Ростове на Сиверса

Posted 10 апреля 2022, 12:49
Published 10 апреля 2022, 12:49
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
На месте будущей стройки расположено сейчас одноэтажное заброшенное здание, которое еще предстоит снести.
Власти уже выдали разрешение на строительство компании-застройщику. Оно действует до середины февраля 2026 года.
Стоит отметить, что компания «Специализированный застройщик "Пушкинская, Дом № 1"», которая заявлена в качестве застройщика, принадлежит бывшему ростовскому депутату Виталию Горуновичу.
Ранее компания «СтройРазвитие» подала заявку на строительство многоквартирных домов в Ленинском районе Ростова. Жилой комплекс займет порядка 12 гектаров земли. Дома планируют построить на месте зеленой зоны между улицами 4-й Ноябрьской и Репейной.