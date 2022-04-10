Женщина выпала из окна и разбилась насмерть в Ростове 10 апреля

Posted 10 апреля 2022, 13:29
Published 10 апреля 2022, 13:29
Modified 11 сентября 2022, 09:35
Updated 11 сентября 2022, 09:35
Трагедия произошла рано утром в воскресенье, 10 апреля. Женщина, которой было около 45 лет, выпала из окна здания на улице 2-й Пятилетки.Сообщается, что она умерла до приезда скорой. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Ростове удалось остаться в живых мужчине, который выпал из окна дома с восьмого этажа. По предварительной информации, выжить ему удалось за счет падения на дерево. Еще один подобный случай в донской столице произошел 4 апреля. Тогда упавший с высоты мужчина скончался до приезда медиков.