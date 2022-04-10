Женщина выпала из окна и разбилась насмерть в Ростове 10 апреля

Ранее в Ростове удалось остаться в живых мужчине, который выпал из окна дома с восьмого этажа. По предварительной информации, выжить ему удалось за счет падения на дерево. Еще один подобный случай в донской столице произошел 4 апреля. Тогда упавший с высоты мужчина скончался до приезда медиков.