В Ростове 35-летний мужчина выпал из окна восьмого этажа

Posted 4 апреля 2022, 09:02
Published 4 апреля 2022, 09:02
Modified 18 сентября 2022, 15:00
Updated 18 сентября 2022, 15:00
Инцидент произошел в доме по улице Еременко. По предварительной информации, мужчина не удержав равновесия выпал из окна.
Он умер на месте. Приехавшие медики не смогли оказать ему помощь. Сейчас идет разбирательство по данному случаю.
Еще одна трагедия произошла в селе Чалтырь. Там 1 апреля из окна выпала женщина.
Ранее в Ростове мужчина упал с Ворошиловского моста на теплоход. После падения мужчина не выжил. О случившемся стало известно 11 марта.