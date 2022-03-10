В Ростове 19-летний студент вуза разбился насмерть, выпав из окна 7 марта

Posted 10 марта 2022, 09:54
Published 10 марта 2022, 09:54
Modified 18 сентября 2022, 14:54
Updated 18 сентября 2022, 14:54
Происшествие случилось 7 марта на улице Зорге, 28. По данным издания, парень выпал из окна в общежитии на девятом этаже.
«Пострадавший умер от ранений, которые получил при падении, ему было 19 лет. Прибывшие медики ничем помочь не смогли», — сказано в сообщении.
Подробностей случившегося на данный момент нет. Сейчас все детали трагедии выясняют правоохранители.
Ранее в донской столице насмерть разбился пациент ковидного госпиталя, который выпал из окна здания. Он находился на лечении 12 дней и поступил в тяжелом состоянии.