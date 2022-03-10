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Posted 10 марта 2022, 09:54

Published 10 марта 2022, 09:54

Modified 18 сентября 2022, 14:54

Updated 18 сентября 2022, 14:54

В Ростове 19-летний студент вуза разбился насмерть, выпав из окна 7 марта

В Ростове 19-летний студент вуза разбился насмерть, выпав из окна 7 марта

10 марта 2022, 09:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону погиб студент местного вуза, выпав из окна, пишет Donday.

Происшествие случилось 7 марта на улице Зорге, 28. По данным издания, парень выпал из окна в общежитии на девятом этаже.

«Пострадавший умер от ранений, которые получил при падении, ему было 19 лет. Прибывшие медики ничем помочь не смогли», — сказано в сообщении.

Подробностей случившегося на данный момент нет. Сейчас все детали трагедии выясняют правоохранители.

Ранее в донской столице насмерть разбился пациент ковидного госпиталя, который выпал из окна здания. Он находился на лечении 12 дней и поступил в тяжелом состоянии.

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