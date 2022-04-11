Алексей Логвиненко объявил о прекращении отопительного сезона в Ростове с 12 апреля

Через некоторое время в мэрии отреагировали на это сообщение и ответили, что текущий отопительный период планируется завершить 12 апреля. Это связано с тем, что на протяжении пяти суток (с 7 по 11 апреля) среднесуточная температура воздуха составляла не ниже +8 градусов.