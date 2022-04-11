Алексей Логвиненко объявил о прекращении отопительного сезона в Ростове с 12 апреля

Posted 11 апреля 2022, 10:43
Published 11 апреля 2022, 10:43
Modified 11 сентября 2022, 15:25
Updated 11 сентября 2022, 15:25
Ростовчанин обратился к главе региона с жалобой на то, что в последние дни у него в квартире стало очень жарко. Он даже опубликовал фотографию градусника, который показывает +29 градусов.
Через некоторое время в мэрии отреагировали на это сообщение и ответили, что текущий отопительный период планируется завершить 12 апреля. Это связано с тем, что на протяжении пяти суток (с 7 по 11 апреля) среднесуточная температура воздуха составляла не ниже +8 градусов.
При этом владельцы некоторых многоквартирных домов могут принять решение о завершении отопительного сезона до указанных сроков.
«С 12 апреля начнется перевод систем теплоснабжения города Ростова-на-Дону на летний режим работы, и подготовка в отопительному сезону 2022-2023 годов», - говорится в ответе администрации Ростова.
Ранее в Ростове на теплотрассе по улице Малиновского была обнаружена утечка вещества, которое отвечает за перенос тепла по сетям отопления. В мэрии заверили, что течь не отразилась на качестве услуг теплоснабжения.