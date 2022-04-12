Неизвестные угрожают общественникам из-за сбора подписей за выборы мэра Ростова

Posted 12 апреля 2022, 13:55
Published 12 апреля 2022, 13:55
Modified 18 сентября 2022, 15:01
Updated 18 сентября 2022, 15:01
Ростовские общественники напомнили, что два месяца назад по их инициативе начался сбор подписей в пользу возвращения прямых выборов мэра, а также части других необходимых городу изменений. Это обращение с пятью тысячами подписей собираются направить президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы добиться оперативного решения городских проблем.
Сейчас общественники сообщают, что обращение подписали около двух тысяч жителей, а потому сбор подписей продолжается. Участники «Мой Фасад» рассказали, что как раз сбор подписей вызвал определенные трудности.
Общественники сообщили, что в часть заведений, где производится сбор подписей, звонили, а после и нагрянули неизвестные, которые намекали на будущие проблемы из-за участия в этих мероприятиях.
Активисты сообщили, что они не занимаются противоправной деятельностью, а потому не собираются реагировать на угрозы. Кроме того ростовчане выразили надежду на то, что подобные угрозы исходят от недальновидных чиновников, а не их непосредственного начальства.
«В ближайшее время мы проведём пресс-конференцию и подробно расскажем о смысле этой инициативы», — сказано в сообщении общественников.