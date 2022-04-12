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Posted 12 апреля 2022, 13:55

Published 12 апреля 2022, 13:55

Modified 18 сентября 2022, 15:01

Updated 18 сентября 2022, 15:01

Неизвестные угрожают общественникам из-за сбора подписей за выборы мэра Ростова

Неизвестные угрожают общественникам из-за сбора подписей за выборы мэра Ростова

12 апреля 2022, 13:55
Фото: 1MI.
Неизвестные начали угрожать ростовским активистам проблемами из-за организации сбора подписей за прямые выборы мэра города, сообщения об этом опубликованы в сети «Вконтакте».

Ростовские общественники напомнили, что два месяца назад по их инициативе начался сбор подписей в пользу возвращения прямых выборов мэра, а также части других необходимых городу изменений. Это обращение с пятью тысячами подписей собираются направить президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы добиться оперативного решения городских проблем.

Сейчас общественники сообщают, что обращение подписали около двух тысяч жителей, а потому сбор подписей продолжается. Участники «Мой Фасад» рассказали, что как раз сбор подписей вызвал определенные трудности.

Общественники сообщили, что в часть заведений, где производится сбор подписей, звонили, а после и нагрянули неизвестные, которые намекали на будущие проблемы из-за участия в этих мероприятиях.

Активисты сообщили, что они не занимаются противоправной деятельностью, а потому не собираются реагировать на угрозы. Кроме того ростовчане выразили надежду на то, что подобные угрозы исходят от недальновидных чиновников, а не их непосредственного начальства.

«В ближайшее время мы проведём пресс-конференцию и подробно расскажем о смысле этой инициативы», — сказано в сообщении общественников.

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#Общество#Новости
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