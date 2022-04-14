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Posted 14 апреля 2022, 14:37

Published 14 апреля 2022, 14:37

Modified 18 сентября 2022, 15:03

Updated 18 сентября 2022, 15:03

Суд арестовал 25 человек в Ростове по делу о вымогательствах денег сотрудниками ГИБДД

Суд арестовал 25 человек в Ростове по делу о вымогательствах денег сотрудниками ГИБДД

14 апреля 2022, 14:37
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дон избрали меру пресечения 25 подозреваемым по делу о вымогательстве денег с водителей сотрудниками ГИБДД, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Среди фигурантов оказались действующие и бывшие сотрудники ГИБДД, а также гражданские. На трассе М-4 «Дон» полицейские фотографировали проезжающие машины, после чего редактировали снимки. На них в итоге получалось будто водители нарушили.

Фотографии отсылали другим сотрудникам ГИБДД, находящимся чуть дальше. Они останавливали автолюбителей, предъявляли снимки и вымогали деньги.

Установлено, что правоохранители успели получить почти 14 миллионов рублей. По данным фактам возбудили уголовные дела.

Суд арестовал 18 человек на 2 месяца, под стражей они пробудут до 10 июня. Еще семь фигурантов посадили под домашний арест на этот же срок.

По данным суда, сотрудниками полиции из них являются семь человек.

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