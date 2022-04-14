Суд арестовал 25 человек в Ростове по делу о вымогательствах денег сотрудниками ГИБДД

Posted 14 апреля 2022, 14:37
Published 14 апреля 2022, 14:37
Modified 18 сентября 2022, 15:03
Updated 18 сентября 2022, 15:03
Среди фигурантов оказались действующие и бывшие сотрудники ГИБДД, а также гражданские. На трассе М-4 «Дон» полицейские фотографировали проезжающие машины, после чего редактировали снимки. На них в итоге получалось будто водители нарушили.
Фотографии отсылали другим сотрудникам ГИБДД, находящимся чуть дальше. Они останавливали автолюбителей, предъявляли снимки и вымогали деньги.
Установлено, что правоохранители успели получить почти 14 миллионов рублей. По данным фактам возбудили уголовные дела.
Суд арестовал 18 человек на 2 месяца, под стражей они пробудут до 10 июня. Еще семь фигурантов посадили под домашний арест на этот же срок.
По данным суда, сотрудниками полиции из них являются семь человек.