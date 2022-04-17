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Колбасу на водной основе начали продавать в Ростове-на-Дону

17 апреля 11:05
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в продаже появилась постная колбаса, в составе которой на первом месте стоит вода, сообщает 1Rnd.

На полках торговых точек увидели «Вареную колбасу с паприкой», названную постным продуктом. В составе на первых позициях поставили воду.

«Также в составе указаны маргарин, масло и соль. Хотя обычно на первом месте пишут то, чего добавляют больше всего», — сказано в сообщении.

Отмечается, что стоимость составляет 219 рублей за полкилограмма.

Ранее в докторской колбасе из донского региона обнаружили мясо кур вместо свинины. Всю информацию направили в соответствующие структуры для привлечения виновников к ответственности.

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