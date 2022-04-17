Колбасу на водной основе начали продавать в Ростове-на-Дону

На полках торговых точек увидели «Вареную колбасу с паприкой», названную постным продуктом. В составе на первых позициях поставили воду.
«Также в составе указаны маргарин, масло и соль. Хотя обычно на первом месте пишут то, чего добавляют больше всего», — сказано в сообщении.
Отмечается, что стоимость составляет 219 рублей за полкилограмма.
Ранее в докторской колбасе из донского региона обнаружили мясо кур вместо свинины. Всю информацию направили в соответствующие структуры для привлечения виновников к ответственности.