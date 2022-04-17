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Posted 17 апреля 2022, 11:45

Published 17 апреля 2022, 11:45

Modified 1 октября, 13:07

Updated 1 октября, 13:07

В Ростове-на-Дону запретили разводить костры после 16 апреля

17 апреля 2022, 11:45
Ростовчанам теперь нельзя разводить костры, сообщили 16 апреля в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова.

Кроме того, в Ростове запрещается сжигать мусор и траву на дачах, у домов и в лесу. Также горожанам запрещается поджигать засохшую траву и тростник.

Жителям города запретили пользоваться приспособлениями для розжига огня, а также прочими средствами, которые легко воспламеняются. Кроме того, ростовчан просят не бросать тлеющие спички и окурки в мусорные баки и траву.

Если ростовчане увидели пожара, то необходимо оперативно вызвать пожарных по телефону 112.

Ранее в Ростовской области власти объявили о вводе дополнительных требований пожарной безопасности. Они начнут действовать в регионе с конца апреля до середины октября.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
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