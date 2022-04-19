Купить или испечь: как подорожал пасхальный кулич в Ростовской области в 2022 году

Много предложений по изготовлению куличей на портале «Авито». Так, по Ростову в среднем за 300 грамм самого простого кулича просят 180 рублей. При этом предприимчивые ростовские хозяйки готовы обеспечить доставку по городу и уверяют, что их куличи приготовлены по домашней рецептуре, без использования вредных добавок.