Купить или испечь: как подорожал пасхальный кулич в Ростовской области в 2022 году

Posted 19 апреля 2022, 09:44
Published 19 апреля 2022, 09:44
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
В последнее время в магазинах Ростовской области цены выросли буквально на все. Мы решили разобраться, насколько подорожала традиционная пасхальная корзина. Обычно к Пасхе пекут куличи, красят яйца и готовят творожную пасху.
Если брать пасхальный кулич, то средние цены на продукты для его приготовления, согласно данным Росстата, в этом году составляют:
- Мука (1 килограмм) - 33,7 рубля;
- Молоко (0,5 литра) - 49,55 рубля;
- Яйца куриные (шесть штук в тесто + два на глазурь) - 68,56 рубля;
- Масло сливочное (200 граммов) - 136,35 рубля;
- Сахар-песок (300 граммов в тесто и 100 граммов для глазури) - 33,76 рубля.
- Сухофрукты и изюм (300 граммов) - 112,95 рубля.
Из такого количества ингредиентов выходит четыре средних кулича. Таким образом, в 2022 году цена одного кулича составила 108,75 рубля. При этом год назад продукты для него стоили почти на 27% дешевле.
Больше всего за год выросли цены на сахар. В среднем килограмм сахара-песка подорожал на 75%. Сливочное масло и сухофрукты стали стоить дороже на 27%, мука пшеничная - на 24%. Стоимость литра молока жирностью 2,5% выросла на 18%.
Удивляет то, что цены на яйца особо не изменились. Средняя цена десятка яиц так и осталась на уровне 86 рублей.
Рано утром дончане традиционно обмениваются крашеными яйцами. В каждой семье есть свои традиции, как украшать яйца. Неизменным остается то, что для этого нужно купить как минимум десяток яиц.
В апреле самые дорогие яйца продавались в Миллерово. Десяток стоит в среднем 86,90 рубля. Стоит отметить, что за месяц яйца подорожали на шесть рублей.
В донской столице стоимость десятка яиц не сильно отличается. Она составляет 86,71 рубля. Дешевле всего яйца в Ростовской области стоят в Волгодонске - 81,38 рубля. А в среднем по региону они продаются за 85,70 рубля.
Также в праздничную корзину входит еще одно блюдо - творожная пасха. Готовят ее из одного килограмма творога, 150 граммов сметаны и сахара, 200 грамм сливочного масла, трех яиц и 200 граммов сухофруктов.
В этом году хозяйки в Ростовской области потратят на 19% больше средств на продукты для изготовления пасхи, чем в прошлом году. Так, стоимость этого творожного лакомства составит почти 680 рублей.
В основном цена творожной пасхи выросла за год за счет увеличения стоимости сметаны, сливочного масла и изюма. Все эти продукты подорожали более чем на 22%. Средняя стоимость творога выросла почти на 15%, а сахар, как говорилось выше, подорожал на 75%.
Итого самый скромный пасхальный стол обойдется жителям региона в 2022 году в 1201 рубль. Год назад он стоил 1040 рублей.
Но можно не готовить кулич самим, а купить уже готовый. Так, в крупной торговой сети Ростова кулич на 350 грамм по акции сейчас можно купить за 150 рублей. Полукилограммовый кулич стоит в магазинах около 260 рублей.
Много предложений по изготовлению куличей на портале «Авито». Так, по Ростову в среднем за 300 грамм самого простого кулича просят 180 рублей. При этом предприимчивые ростовские хозяйки готовы обеспечить доставку по городу и уверяют, что их куличи приготовлены по домашней рецептуре, без использования вредных добавок.
Есть кулинарные мастерицы, которые предлагают творожные куличи, кружевные слоистые куличи «Краффины» с различными начинками, итальянские панеттоне, а также венский пасхальный кулич, который, как утверждают в объявлении, долго не черствеет. Чего только не добавляют в куличи: творог, изюм, ваниль, апельсиновые цукаты, мак, курагу, корицу.
При этом куличи покрывают не только белой глазурью, но и шоколадной помадкой, а сверху посыпают миндальными лепестками. А белые шапки украшают сахарными цветами, сухофруктами и пасхальными зайцами.
Более сложные варианты и стоят дороже. Цены на такие куличи варьируются от 500 до 1000 рублей в зависимости от веса.