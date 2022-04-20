В Ростове на Большой Садовой произошла массовая гибель высаженной в октябре лаванды

Posted 20 апреля 2022, 14:30
Published 20 апреля 2022, 14:30
Modified 1 октября, 12:59
Updated 1 октября, 12:59
Власти города собираются провести оценку того, сколько кустов погибло. Затем их восстановят.
По словам чиновников, большой урон кустам нанесли сами жители города, а также работники, расположенных рядом торговых точек.
Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что в Ростове на Большой Садовой посадят 5,5 тысячи кустов лаванды. Сумма контракта на данные работы составила 1,38 миллиона рублей. В октябре кусты посадили.
Тогда глава администрации города Алексей Логвиненко заявил, что проект по высадке лаванды может закончиться фиаско. А специалисты отмечали, что данное растение может стать бичом для аллергиков.
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