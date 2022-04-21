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Posted 21 апреля 2022, 09:01

Published 21 апреля 2022, 09:01

Modified 18 сентября 2022, 15:04

Updated 18 сентября 2022, 15:04

Более 20 человек убили украинские нацформирования в больнице в Мариуполе

21 апреля 2022, 09:01
В больнице № 4 Мариуполя обнаружили останки 26 человек, которые погибли из-за обстрелов со стороны украинских нацформирований, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Тела обнаружили вдоль здания на территории длиной восемь метров. Известно, что гибель произошла из-за нападения нацформирований.

Сейчас работает оперативная военных экспертов, которая установит все обстоятельства.

Напомним, что в четверг, 21 апреля, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об освобождении Мариуполя от нацформирований. Но около двух тысяч боевиков сейчас находятся на территории «Азовстали».

Вместе с тем продолжается эвакуация мирного населения Донбасса в Ростовскую область. Они бегут из-за боязни агрессии со стороны Украины.

Илья Протвинов

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