Более 20 человек убили украинские нацформирования в больнице в Мариуполе

Posted 21 апреля 2022, 09:01
Published 21 апреля 2022, 09:01
Modified 18 сентября 2022, 15:04
Updated 18 сентября 2022, 15:04
Тела обнаружили вдоль здания на территории длиной восемь метров. Известно, что гибель произошла из-за нападения нацформирований.
Сейчас работает оперативная военных экспертов, которая установит все обстоятельства.
Напомним, что в четверг, 21 апреля, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об освобождении Мариуполя от нацформирований. Но около двух тысяч боевиков сейчас находятся на территории «Азовстали».
Вместе с тем продолжается эвакуация мирного населения Донбасса в Ростовскую область. Они бегут из-за боязни агрессии со стороны Украины.
Илья Протвинов