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Posted 21 апреля 2022, 07:31

Published 21 апреля 2022, 07:31

Modified 1 октября, 14:12

Updated 1 октября, 14:12

Шойгу заявил, что Мариуполь освободили от украинских нацформирований

21 апреля 2022, 07:31
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что удалось освободить Мариуполь, говорится в докладе президенту Владимиру Путину.

По словам министра обороны, представители нацформирований остаются на территории «Азовстали». Он уточнил, здесь заблокировали более двух тысяч боевиков.

Путин ответил, что лезть в катакомбы не нужно, а необходимо надежно заблокировать всю промышленную зону. Шойгу считает, что потребуется до четырех дней на завершение операции на этой территории.

Президент уточнил, что считает штурм нецелесообразным. В целом он поздравил министра с выполнением задач.

Ранее Эдгард Запашный заявил, что зоопарк в Ростове готов принять животных из Мариуполя.

Илья Протвинов

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